O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 30, que os dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) do mês de outubro mostram uma “inflação estável que ajuda a proporcionar o que as famílias precisam neste momento”.

Em comunicado, Biden disse que a queda consolidada da inflação é fruto das ações do governo, que consertou cadeias de abastecimento, “mas ainda é preciso fazer mais” para famílias de classe média, informou.

