++ Biden ordena que exército dos EUA abatam mísseis do Irã ++

NOVA YORK, 1 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ao exército americano para abater os mísseis lançados pelo Irã contra Israel nesta terça-feira (1º), com o objetivo de defender o território do país.

“O presidente e a vice-presidente [Kamala Harris] monitoram o ataque iraniano contra Israel da sala de situação e recebem atualizações [sobre os bombardeios]. O presidente ordenou ao exército americano para ajudar Israel na defesa e a abater os mísseis que se direcionam a Israel”, afirmou Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. (ANSA).