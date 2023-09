Biden nomeia representante especial para reconstrução da economia da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 15:50 Compartilhe

O presidente americano, Joe Biden, anunciou, nesta quinta-feira (14), a nomeação da ex-ministra do Comércio Penny Pritzker como representante especial para a reconstrução da economia da Ucrânia, devastada pela invasão russa.

“De acordo com o governo ucraniano”, assim como com os aliados do país, instituições financeiras internacionais e o setor privado, Pritzker “dirigirá os esforços dos Estados Unidos para ajudar a reconstruir a economia ucraniana”, disse o presidente por meio de nota.

Esta rica empresária, que foi ministra durante o governo de Barack Obama e vem de uma família influente – seu irmão é o governador de Illinois – deverá “ajudar o governo ucraniano a empreender as reformas necessárias para fortalecer sua economia”, disse Biden.

Esta é uma prioridade da administração americana, em um momento em que aumenta a preocupação com o tema da corrupção no governo ucraniano.

Pritzker será encarregada de “mobilizar os investimentos públicos e privados, definir as prioridades dos doadores e abrir os mercados de exportação e as empresas obrigadas a fechar” pelos ataques russos.

O Banco Mundial estima que a reconstrução da Ucrânia vá demandar mais de 400 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 2 trilhões, na cotação atual).

