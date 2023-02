Biden nomeia Brainard, do Fed, como principal assessora econômica e Bernstein para chefiar CEA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 19:34 Compartilhe





Por Steve Holland e Lindsay Dunsmuir

(Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a vice-chair do Federal Reserve, Lael Brainard, para presidir o Conselho Econômico Nacional (NEC, na sigla inglês), substituindo Brian Deese.

Em comunicado, a Casa Branca disse que Biden também pretende indicar seu aliado Jared Bernstein, que já atua no Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla inglês), para presidir o painel consultivo e atuar como economista-chefe da Casa Branca.





Biden também nomeou Bharat Ramamurti, atualmente vice-diretor do NEC, para atuar também como assessor de comunicações econômicas estratégicas, e Heather Boushey, integrante do CEA, como economista-chefe do seu gabinete Invista na América.

A economista-chefe do Departamento do Trabalho, Joelle Gamble, foi nomeada uma das assessoras de Brainard.

O comunicado não faz nenhuma menção a um potencial substituto para Brainard no Fed, ou a um economista sênior adicional para o CEA.

Brainard, uma democrata que estudou em Harvard, tem sido um nome de peso no banco central norte-americano, conhecida por sua preparação meticulosa e minuciosa e especialização particular em economia global. Isso provavelmente significa que um papel importante permanecerá sem ser preenchido por meses em um momento especialmente complicado para o Fed.

Durante quase uma década na instituição, ela estendeu sua influência tanto na política monetária quanto na regulamentação financeira, combinando seu conhecimento político aprimorado em cargos anteriores na Casa Branca e no Tesouro com o econômico.





