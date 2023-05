Biden: não descarto ampliação de curto prazo no teto da dívida para evitar default

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2023 - 21:11 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou que não descarta uma ampliação de curto prazo no teto da dívida para evitar default, enquanto negocia a aprovação com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e aliados.

Biden, no entanto, criticou a postura de políticos do partido e o projeto de lei condicionando o teto da dívida a cortes de gastos. Segundo ele, a proposta não detalha como os cortes seriam executados, permitindo brechas que poderiam prejudicar setores essenciais. “Eles parecem não ter certeza do que estão propondo”, afirmou.

O presidente ainda ressaltou que seu governo reduziu parte das dívidas e prevê cortes de gastos para os próximos anos no orçamento entregue em março. Biden destacou a que a proposta equilibra cortes, retirada de determinados subsídios e impostos sobre mais “ricos”, o que acredita ter potencial de “impulsionar” a receita tributária do governo.

