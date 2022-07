Biden não consegue obter grandes compromissos de segurança e petróleo na cúpula árabe

Por Steve Holland e Aziz El Yaakoubi e Jarrett Renshaw e Maha El Dahan

JEDDAH, Arábia Saudita (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a líderes árabes neste sábado que os EUA continuarão sendo um parceiro ativo no Oriente Médio, mas não conseguiu garantir compromissos com um eixo de segurança regional que inclua Israel ou um aumento imediato da produção de petróleo.

Biden, que começou sua primeira viagem ao Oriente Médio como presidente com uma visita a Israel, apresentou sua visão e estratégia para o engajamento dos Estados Unidos no Oriente Médio em uma cúpula árabe em Jeddah.

No entanto, o comunicado da cúpula foi vago, e a Arábia Saudita, o aliado árabe mais importante de Washington, jogou água fria nas esperanças dos EUA que a cúpula poderia ajudar a estabelecer as bases para uma aliança de segurança regional –incluindo Israel– para combater as ameaças iranianas.

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, disse que não estava ciente de nenhuma discussão sobre uma aliança de defesa do Golfo-Israel e que o reino não estava envolvido em tais negociações.

Ele disse a repórteres após a cúpula EUA-Árabes que a decisão de Riad de abrir seu espaço aéreo para todas as transportadoras aéreas não tinha nada a ver com o estabelecimento de laços diplomáticos com Israel e não era um precursor de outras medidas.

Biden veio para a Arábia Saudita na esperança de chegar a um acordo sobre a produção de petróleo para ajudar a reduzir os preços da gasolina, que estão elevando a inflação acima das máximas de 40 anos e ameaçando seus índices de aprovação.

Ele deixa a região de mãos vazias, mas espera que o grupo Opep+, formado por Arábia Saudita, Rússia e outros produtores, aumente a produção em uma reunião em 3 de agosto.

Um alto funcionário do governo disse que Biden anunciaria que Washington comprometeu 1 bilhão de dólares em nova assistência à segurança alimentar de curto e longo prazo para o Oriente Médio e Norte da África, e que os estados do Golfo comprometeriam 3 bilhões de dólares nos próximos dois anos em projetos que alinhar com as parcerias dos EUA em infraestrutura e investimentos globais.

(Reportagem adicional de Maha El Dahan em Jeddah e John Irish em Paris)