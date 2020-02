Biden mira na Carolina do Sul antes da ‘Super Terça’

As seções eleitorais foram abertas, neste sábado (29), na Carolina do Sul para a quarta votação nas primárias democratas, que o ex-vice-presidente Joe Biden espera vencer para voltar aos trilhos e, talvez, diminuir o ritmo de Bernie Sanders.

Em uma escola na periferia de Columbia, capital do estado, vinte pessoas faziam fila antes do início da votação, às 7h00 da manhã. Desde então, o estabelecimento segue cheio.

A corrida ainda é longa até a indicação de um candidato democrata para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. Mas a dinâmica se acelera com a aproximação da “Super Terça”, quando 14 estados votarão.

“Estou confiante”, disse Joe Biden, 77 anos, cruzando a Carolina do Sul na véspera desta votação crucial para o seu futuro. As pesquisas dão a ele uma grande vantagem nesse estado em que os negros, entre os quais continua muito popular, representam mais da metade do eleitorado democrata.

“Amigos, uma vitória na Carolina do Sul nos ajudaria a ganhar impulso na hora certa”, tuitou na noite de sexta-feira.

O ex-braço direito de Barack Obama, Biden precisa de uma vitória clara, depois de ter chegado apenas em quarto e quinto, respectivamente, em Iowa e New Hampshire.

Em Nevada terminou em segundo, mas continua muito longe do senador independente Bernie Sanders, 78 anos, que claramente o substituiu como favorito nas primárias democratas.

Sanders, socialista autoproclamado, faz campanha com um programa de extrema esquerda para os Estados Unidos. “Juntos, criaremos (…) um governo a serviço de todos”, promete ele a sua multidão de apoiadores, denunciando o presidente Trump como “racista”, “sexista” e “xenofóbico”.

– “Establishment” contra Sanders –

Sua ascensão preocupa alguns democratas moderados, que temem que Bernie Sanders não consiga convencer os eleitores mais centristas, essenciais, segundo eles, para derrotar Donald Trump.

“Você acha que concorrer como socialista pode ajudar na Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Texas?”, estados mais conservadores, questionou Joe Biden na sexta-feira na CNN.

Um argumento que Bernie Sanders, que multiplicou os eventos públicos na Carolina do Sul, rejeita firmemente.

“O establishment diz: ‘Bernie não pode vencer Trump'”, declarou o senador de Vermont. “Bem, peço que vocês estudem as últimas 60 pesquisas realizadas neste país, 56 nos apontam à frente de Trump!”.

“Eu realmente acho que ele (Sanders) é o único que pode derrotar Trump”, disse à AFP Donna Boyd, 51 anos, que veio votar em Columbia.

“Bernie estimula as pessoas. Ele dialoga com todos, é tolerante”, acrescenta ela.

Samantha Rogers, por sua vez, votará em Biden. “Ele é mais experiente. É para todos, não apenas para os negros”, considera a aposentada afro-americana de 67 anos.

– Trump se convida –

Atrás de Sanders e Biden, outros seis candidatos ainda disputam a indicação democrata, vários dos quais apostarão seu futuro nos próximos dias.

Na Carolina do Sul, o bilionário Tom Steyer, 62 anos, aparece em terceiro lugar nas pesquisas, graças a uma intensa campanha, que já lhe custou mais de US$ 20 milhões.

A pressão será grande neste sábado sobre a senadora progressista Elizabeth Warren, 70 anos, que já foi uma das favoritas, mas não se destacou nas primeiras votações.

Após bons resultados em Iowa e New Hampshire, mas com uma pontuação decepcionante em Nevada, o ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg, 38 anos, também é aguardado com muita expectativa.

Ele deve absolutamente demonstrar que pode fazer melhor entre as minorias, porque esse eleitorado é crucial para qualquer democrata que queira ganhar a Casa Branca.

O bilionário Michael Bloomberg, de 78 anos, vai se poupar na Carolina do Sul enquanto aguarda a “Super Terça” para entrar na corrida.

Distribuindo alfinetadas, Donald Trump mais uma vez provocou os democratas na noite de sexta-feira, organizando um comício na Carolina do Sul.