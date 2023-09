Biden minimiza risco de greve nos EUA, mas sindicato das montadoras reage

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 17:05 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse achar que uma greve dos trabalhadores de montadoras não deverá acontecer, ao falar em evento do Dia do Trabalho, celebrado nesta segunda-feira, 4, no país. A declaração provocou uma reação rápida do sindicato da categoria, o United Auto Workers (UAW), que representa funcionários da Ford, da General Motors (GM) e da Stellantis.

O presidente do UAW, Shawn Fain, falou ter ficado “chocado” com as palavras de Biden.

“Acredito que temos um longo caminho pela frente”, disse Fain. “As três montadoras têm de ter um acordo fechado até 14 de setembro. Esse é o prazo para as três. E se não tiverem, haverá ação”.

O sindicato está demandando aumentos salariais, uma semana de trabalho menor e a restauração de pensões tradicionais. Fonte: Associated Press

