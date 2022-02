Biden impõe sanções contra empresa que constrói gasoduto russo

WASHINGTON, 23 FEV (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (23) sanções à Nord Stream 2 AG, empresa responsável pela construção do gasoduto russo, e seus diretores corporativos. A estrutura Nord Stream 2 passa pelo território alemão até Berlim e dobraria o fornecimento de gás para a Europa.

“Hoje, ordenei ao meu governo que imponha sanções ao Nord Stream 2 AG e seus diretores corporativos”, disse Biden, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

O líder americano explicou que “essas medidas são mais uma parte da parcela inicial de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia” e reiterou que “não hesitará em tomar novas medidas se o governo russo continuar aumentando a tensão” no território ucraniano.

Além disso, Biden enfatiza que, “por meio de suas ações, Putin forneceu ao mundo um incentivo esmagador para se afastar do gás russo e de outras formas de energia”.

“Quero agradecer ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, por sua estreita parceria e dedicação contínua em responsabilizar a Rússia por suas ações”, concluiu o democrata.

Ontem, a Alemanha anunciou a suspensão da autorização para o gasoduto, depois que o governo russo reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk.

“Agora, o Nord Stream 2 é apenas um pedaço de ferro no fundo do mar”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price.

Os Estados Unidos e a União Europeia já deixaram claro que estão preparados para anunciar um novo pacote de sanções “ainda mais severas” contra a Rússia, se as tropas do país ultrapassarem as duas regiões ucranianas mantidas por separatistas e reconhecidas por Vladimir Putin como independentes.

A informação foi confirmada pelo alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, em seu perfil oficial no Twitter, após conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

“Conversamos sobre a agressão da Rússia e ações ilegais contra a Ucrânia. Estamos preparados para responder a possíveis novos passos com sanções ainda mais severas”, escreveu Borrell, reiterando que os “EUA e a UE estão unidos”.

Mais cedo, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis enfatizou que a UE está pronta para lançar um segundo pacote de sanções contra a Rússia, incluindo controles de exportação.

Segundo Dombrovskis, as respostas envolveriam sanções econômicas na área de comércio, como controles de exportação. “A UE vem trabalhando em um pacote de sanções há várias semanas, então há maneiras de agir rapidamente e intensificar ainda mais as sanções, e em cooperação com os EUA, Reino Unido e outros países”, finalizou. (ANSA)

