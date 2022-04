Biden fica satisfeito com vitória de Macron nas eleições francesas

BASE CONJUNTA ANDREWS (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que ficou satisfeito com o resultado das eleições francesas e que falará com o presidente reeleito Emmanuel Macron nesta segunda-feira.





“Eu me sinto bem com as eleições francesas”, disse Biden a repórteres. Macron derrotou a rival de extrema-direita Marine Le Pen no domingo.