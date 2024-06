Biden fechará temporariamente a fronteira do México para solicitantes de asilo, diz Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 13:06 Para compartilhar:

O presidente Joe Biden fechará temporariamente a fronteira EUA-México para solicitantes de asilo sempre que o número de travessias ilegais de migrantes aumentar, disse a Casa Branca nesta terça-feira (4), enquanto pretende resolver uma questão explosiva nas eleições de novembro.

“Para Joe Biden, a segurança das famílias americanas deve sempre vir em primeiro lugar. É por isso que hoje o presidente está anunciando novas ações executivas históricas para impedir que migrantes que cruzem ilegalmente nossa fronteira sul recebam asilo”, disse o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates.

As autoridades disseram que se espera que as restrições entrem em vigor imediatamente, uma vez que entrarão em vigor quando as travessias de migrantes ilegais ultrapassarem os 2.500 por dia, e os números já estão acima desse limite.

