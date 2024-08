Biden faz discurso contundente na Convenção Democrata após desistir de eleição

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 2:51 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um balanço de governo durante discurso no primeiro dia de Convenção do Partido Democrata, nesta segunda-feira (19).

Biden iniciou a fala bastante emocionado, após ser aplaudido efusivamente. Lembrou o início do mandato com o ataque ao Capitólio, disse que os valores do país devem ser valorizados e a “democracia precisa ser preservada”. “Eu acredito numa América onde a honestidade, dignidade e a decência ainda são importantes. Uma América onde cada um tem uma chance e o ódio não tem lugar seguro”, frisou.

A tônica do discurso foi permeada por um balanço da gestão, enaltecimento aos feitos do governo, sempre ressaltando o papel de Kamala, atual vice-presidente, como uma das responsáveis pelos resultados alcançados.

Biden afirmou que extremistas e o ódio ganharam voz durante o mandato de Donald Trump. Segundo ele, isso o levou a se candidatar à presidência, em 2020.

Biden ainda acusou o ex-presidente de mentir sobre dados de segurança pública. Na convenção republicana, Trump afirmou que os índices de violência estavam em alta, como resultado da imigração ilegal.

O democrata afirmou estar mais esperançoso agora com a vitória e um possível bem-sucedido governo de Kamala do que quando ele assumiu a Casa Branca. “Nossos melhores dias não estão no passado, estão no futuro”, resumiu ao indicar uma passagem de bastão à atual vice dele.

O evento começou nesta segunda e vai até a quinta-feira (22) para firmar o nome de Kamala Harris e Tim Walz como candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente.