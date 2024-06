Biden expressa confiança após debate desastroso com Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2024 - 17:43 Para compartilhar:

“Posso fazer esse trabalho”, afirmou o presidente americano, Joe Biden, em um comício nesta sexta-feira (28), após participar de um debate com Donald Trump que deixou os democratas em pânico.

“Já não caminho com tanta facilidade, não falo com tanta fluidez, não debato tão bem quanto antes, mas sei o que sei. Sei como dizer a verdade”, disse Biden na Carolina do Norte.

“Dou a vocês a minha palavra. Não voltaria a me candidatar se não acreditasse, com todo o meu coração e toda a minha alma, que posso fazer esse trabalho. Porque, francamente, há muita coisa em jogo”, acrescentou o presidente, que pretende vencer as eleições nesse estado concorrido do sudeste americano.

“Sei distinguir o bem do mal. Sei como fazer esse trabalho. Sei como fazer as coisas. Assim como milhões de americanos, sei que, quando te derrubam, você volta a levantar”, acrescentou o democrata, candidato à reeleição.

Biden estava quase irreconhecível depois dos 90 minutos dolorosos da noite de ontem, quando titubeou e deixou frases incompletas diante de milhões de telespectadores. Diferentemente da véspera, em Raleigh o democrata teve a ajuda de um teleprompter.

O presidente repetiu o que disse ontem, mas, desta vez, com vigor, diante de uma plateia entusiasmada. Elogiou sua trajetória e suas ideias, frente a um Donald Trump que não para de mentir, ressaltou.

Trump “é, por si só, uma onda de crimes”, declarou, sobre o primeiro ex-presidente americano condenado, alvo de vários processos.

– Choro –

Ao lado de Biden, sua mulher, Jill, muito envolvida na carreira do marido, exibia um vestido estampado com a palavra “vote”.

A equipe do democrata espera que a impressão que Biden deixou na noite de ontem tenha se dissipado até novembro, e que as pessoas se lembrem do que chamou de mentiras espalhadas por Donald Trump, e da preocupação com a democracia americana.

O discurso em Raleigh, no entanto, não teve a repercussão do debate organizado pela CNN em termos de audiência. Segundo o Instituto Nielsen, este último atraiu 48 milhões de telespectadores.

“Joe Biden, um homem bom, um bom presidente, não tem condições de disputar a reeleição”, publicou hoje Thomas Friedman, colunista do jornal New York Times, acrescentando que chorou com o desempenho do amigo.

Apoiadores de Donald Trump tentaram não colocar lenha na fogueira. “Esse cara quase me entristece. Trump o comeu vivo”, comentou o aposentado Paul Meade, 65, em Chesapeake, Virgínia, onde Trump participava de um comício nesta tarde.

– Pânico –

Segundo a imprensa americana, o debate causou pânico entre os democratas, cerca de seis semanas antes da convenção que deve nomear formalmente um candidato.

Depois da Carolina do Norte, Biden viajou a Nova York, a fim de participar de uma cerimônia para lembrar uma das primeiras mobilizações LGBT nos Estados Unidos e de um encontro com doadores.

A vice-presidente americana, Kamala Harris, reconheceu que o democrata estava “lento” no começo do debate, mas disse que ele terminou forte, contra um adversário que repetia informações falsas ou enganosas.

Kamala fará campanha hoje em Nevada. Seu nome está na lista daqueles que poderiam substituir Biden caso ele se retirasse da disputa, além do de alguns governadores democratas, como Gavin Newsom, da Califórnia, e Gretchen Whitmer, do Michigan.

aue/eml/erl/mel/lb/am