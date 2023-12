Biden: EUA fornecerão assistência militar a Israel ‘até que se livrem do Hamas’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/12/2023 - 1:22 Para compartilhar:

O presidente dos EUA, Joe Biden, ofereceu uma recepção na Casa Branca na noite de segunda-feira (11) para marcar o Hanukkah, celebrando o festival das luzes enquanto continua a denunciar o aumento do anti-semitismo nos EUA e no exterior em meio à guerra Israel-Hamas.

Falando na recepção, o presidente disse que os EUA “continuarão a fornecer assistência militar a Israel até que se livrem do Hamas, mas temos de ter cuidado – eles têm de ter cuidado. A opinião pública de todo o mundo pode mudar da noite para o dia, não podemos deixar que isso aconteça.”

“Como eu disse após o ataque [de 7 de outubro], meu compromisso com a segurança do povo judeu e com a segurança de Israel, seu direito de existir como um estado judeu independente, é inabalável.

“Se não houvesse Israel, não haveria um judeu no mundo que estivesse seguro”, diz o presidente, sob fortes aplausos.

“O calor e a conexão que sinto com a comunidade judaica são inquestionáveis.” Biden acrescentou que “enfrentei problemas e críticas quando disse há alguns anos que não é preciso ser judeu para ser sionista, e eu sou um sionista”.

A primeira-dama Jill Biden e o segundo cavalheiro Doug Emhoff também estarão presentes no evento com cerca de 800 convidados. Os convidados incluem sobreviventes do Holocausto, membros do Congresso, autoridades estaduais e locais, artistas e líderes de todas as denominações religiosas judaicas, afirma a Casa Branca.

Na manhã de segunda-feira, um grupo de manifestantes organizou uma manifestação em frente à Casa Branca, enquanto quase 20 mulheres que se autodenominavam “anciãs judias” acorrentavam os seus corpos à cerca que protegia a Casa Branca. Vestindo camisetas pretas que diziam “Not In Our Name”, as mulheres gritavam “Biden, Biden, escolha um lado! Cessar-fogo, não genocídio!” enquanto lia os nomes dos mortos em Gaza, juntamente com as suas idades.

