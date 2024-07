Biden está passando vergonha e precisa desistir da disputa à presidência, diz The New York Times em editorial

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 11:29 Para compartilhar:

O jornal estadunidense “The New York Times” voltou a defender que o candidato à reeleição, Joe Biden, desista da presidência. De acordo com o mais recente editorial do veículo, o democrata tenta “desafiar a realidade” ao continuar com sua candidatura. Desde o debate presidencial, realizado no dia 27 de junho contra Donald Trump, o chefe de estado demonstra fragilidade em relação à sua saúde mental. Na ocasião, Biden não conseguiu completar frases e aparentou confusão.

Outro editorial publicado pelo jornal no dia seguinte ao debate sugeriu que a desistência da candidatura é o melhor serviço que Biden pode prestar aos Estados Unidos. “Existem líderes democratas mais bem equipados para apresentar alternativas claras, convincentes e energéticas a uma segunda presidência de Trump”, declarou o NYT na ocasião.

Conforme a publicação, Biden, ao invés de entrar em uma campanha vigorosa para refutar dúvidas e mostrar que pode confrontar Trump, manteve apenas uma programação roteirizada de aparições públicas. Segundo o texto, mesmo quando apareceu, o democrata se mostrou como um homem “em declínio”.

“Biden coloca o país em um risco significativo ao continuar insistindo que é o melhor candidato democrata para derrotar Trump”, pontuou o editorial. O jornal qualificou o desempenho de Biden no debate como “fraco” e afirmou que, após o ocorrido, inúmeras pesquisas demonstraram a queda na aprovação do chefe de estado e em suas chances de vencer o candidato republicano.

“Em resposta, ele (Joe Biden) insiste que as pesquisas estão erradas ao mostrar que sua presidência é historicamente impopular”, declarou o NYT, acrescentando que o mais recente levantamento realizado pelo Time/Siena mostrou que 74% dos eleitores acreditam que o chefe de estado é muito velho para concorrer. O número representa um aumento de cinco pontos percentuais desde o debate.

Para o editorial, membros do Partido Democrata que querem derrotar o republicano devem falar abertamente com Biden sobre o fato de o chefe de estado estar “passando vergonha e colocando em perigo seu legado”. “O partido precisa de um nome que possa apresentar uma alternativa convincente à visão sombria de Trump para a América”, anotou o texto.

De acordo com o NYT, o deputado Don Beyer, da Virgínia, teria dito aos colegas do Partido Democrata que Biden realmente “tem dificuldade em juntar duas sentenças”, um relato similar ao dado pelo conselheiro Robert Hur, que qualificou o chefe de estado como um “simpático e bem-humorado idoso de pouca memória”.

“Quanto mais Biden continuar controlando a nomeação de um candidato, mais difícil será substituí-lo”, opinou o texto, acrescentando que está claro o fato de o presidente não querer aceitar a realidade da sua situação. Apesar de os defensores do democrata e o próprio afirmarem que os eleitores devem olhar para o que foi conquistado durante seu mandato, “o desempenho passado não é garantia de resultados futuros”, pontuou o NYT.