Biden envia assessor de segurança nacional a Arábia Saudita e Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 17:33 Para compartilhar:

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, viajará para a Arábia Saudita no sábado e a Israel no domingo, anunciou um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (17).

Estão previstas reuniões de Sullivan com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, no momento em que o presidente americano Joe Biden se esforça para conseguir normalizar as relações entre esses dois países.

A conversa com o dirigente saudita vai se concentrar em “temas bilaterais e regionais, incluída a guerra em Gaza”, bem como nos “esforços em curso para conseguir uma paz e uma segurança duradouras na região”, detalhou Kirby.

Com Netanyahu e outros nomes do alto escalão israelense, Sullivan também vai discutir a guerra entre Israel e Hamas, “incluídas as negociações para garantir a libertação de todos os reféns [retidos em Gaza] e lidar com a crise humanitária”.

Segundo Kirby, na visita também será tratado o desejo compartilhado por Estados Unidos e Israel de “derrotar o Hamas no longo prazo, tanto através da pressão militar como de um projeto político”.

aue/pno/erl/dga/rpr/mvv