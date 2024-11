Biden e Xi se reúnem antes do temido retorno de Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2024 - 9:22 Para compartilhar:

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, terão neste sábado (16) em Lima sua última reunião bilateral antes de Donald Trump retornar à Casa Branca e alterar o tabuleiro geopolítico.

Os dois governantes, e também rivais, antecipam o retorno do magnata republicano como um período de mudança e turbulências.

Biden e Xi se encontrarão após o encerramento do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), criado em 1989 para promover o livre comércio e que Trump poderia enfraquecer com suas políticas protecionistas.

A aliança de 21 economias, que representam 60% do PIB global, encerrará seu encontro anual e ainda não há uma declaração final dos países membros, que incluem Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Indonésia e México.

O diálogo presencial entre Biden e seu homólogo chinês, previsto para começar às 16H00 locais (18H00 de Brasília), será o terceiro entre os líderes das duas maiores economias do planeta.

“É uma oportunidade importante para marcar o progresso que tivemos na relação”, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Biden e Xi também participarão da cúpula do G20 na próxima segunda e terça-feira no Rio de Janeiro.

– “Imprevisível” –

Na véspera do encontro, Xi fez um alerta sobre o aumento do “unilateralismo e do protecionismo”, assim como de uma maior “fragmentação da economia mundial”.

O mundo está entrando em uma fase de “turbulência e transformação”, disse o líder chinês.

No campo econômico, as preocupações com o retorno de Trump se concentram em sua ameaça de aumentar as tarifas sobre todas as exportações para os Estados Unidos, as da China para até 60% e as do México – principal parceiro comercial dos Estados Unidos – para 25%.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), o republicano alimentou a guerra comercial entre as duas superpotências, que, no entanto, estabeleceram uma trégua em janeiro de 2020.

Mas a escalada das tarifas sobre produtos chineses, como os microprocessadores, “não começou nem vai terminar com Trump”, disse à AFP o analista peruano de assuntos internacionais Farid Kahhat.

Há apenas um ano, Washington e Pequim flexibilizaram a relação durante a reunião de cúpula da Apec em San Francisco, depois que alcançaram acordos antidrogas e para melhorar a comunicação militar.

“Se você alcança um acordo com Biden, ele provavelmente cumprirá. O problema com Trump é que, como ele mesmo se orgulha, ele é imprevisível”, afirma Kahhat.

– Alianças para durar? –

O próximo mandato do republicano também provoca dúvidas sobre as alianças dos Estados Unidos.

“Chegamos a um momento de mudança política significativa”, disse Biden na sexta-feira em seu encontro com os líderes do Japão e da Coreia do Sul em Lima, no âmbito da Apec.

O presidente americano aspira blindar esta coalizão para enfrentar a Coreia do Norte e sua ameaça nuclear.

Ele anunciou que dotará a aliança de uma secretaria, com o objetivo de que cumpra sua “esperança e expectativa” de que dure.

Ao mesmo tempo, ele fez um alerta sobre a “cooperação perigosa e desestabilizadora” da Coreia do Norte com a Rússia.

Pyongyang apoia o governo de Vladimir Putin – ausente da cúpula da Apec – com tropas para lutar contra a Ucrânia.

Trump afirma que deseja acabar com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, “não porque é um pacifista ou acredita em uma solução justa dos conflitos (…) e sim porque acredita que os Estados Unidos não devem dedicar mais recursos a elas”, afirma o analista peruano.

