Biden e Trump se declaram preparados para debates eleitorais

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, desafiou nesta quarta-feira Donald Trump para dois debates antes das eleições de novembro e o rival republicano aceitou de maneira imediata.

“Estou pronto e com disposição”, respondeu Trump em sua rede Truth Social ao desafio de Biden. “Vamos nos preparar para a batalha”, acrescentou.

Após meses de incerteza sobre a realização dos tradicionais debates em 2024, Biden propôs ao rival dois encontros.

“Faça o meu dia, amigo. Eu participarei duas vezes, inclusive”, disse Biden em um vídeo publicado na rede social X.

“Então, vamos escolher as datas, Donald. Ouvi que você está livre às quartas-feiras”, acrescentou o presidente com tom de ironia, em uma referência aos dias de recesso no tribunal de Nova York em que o ex-presidente é julgado há mais de um mês.

Biden evitou os três encontros propostos pela comissão bipartidária de debates eleitorais nos Estados Unidos e optou por dois embates, em junho e setembro, sem plateia e organizados pelos meios de comunicação.

“Donald Trump perdeu dois debates para mim em 2020. Desde então, ele não compareceu a nenhum debate. Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente”, afirmou Biden no vídeo.

