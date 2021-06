Biden e Putin não darão coletiva de imprensa conjunta após reunião

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará sozinho em uma coletiva de imprensa após seu encontro, na quarta-feira (15), em Genebra, com o russo Vladimir Putin, informou a Casa Branca neste sábado (12).

“Esperamos que esta reunião permita trocas francas e diretas”, explicou uma autoridade do Executivo americano.

Para a Casa Branca, uma coletiva de imprensa “solo” é “o formato certo” para apresentar as questões discutidas, tanto as convergências possíveis quanto as questões sobre as quais os Estados Unidos têm “preocupações reais”.

O Kremlin, por sua vez, confirmou que Putin também dará uma entrevista coletiva solo.

“Ouvimos dizer que Biden está considerando realizar uma entrevista coletiva separada [após a cúpula com Putin]. Como já dissemos, o presidente Putin também se comunicará separadamente com a imprensa após as discussões”, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, à agência de notícias estatal RIA Novosti.

O Executivo americano explicou que o encontro incluirá uma sessão de trabalho e outra de formato menor, sem dar mais detalhes.

O diálogo entre os dois abordará questões delicadas, como a situação na Ucrânia e em Belarus, ciberataques ou o destino do opositor russo Alexei Navalny.

A Casa Branca vem insistindo há várias semanas que seu objetivo é tornar as relações entre os dois países mais “estáveis e previsíveis”.

