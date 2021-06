Biden e Putin em uma reunião de cúpula marcada pela tensão em Genebra

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, buscará nesta quarta-feira estabelecer os limites a seu colega da Rússia, Vladimir Putin, em uma reunião de cúpula em Genebra que pretende reduzir as tensões entre os dois países e encontrar alguns pontos de acordo.

Biden e Putin se encontrarão na ‘Villa La Grange’, um edifício do século XVIII, localizado no centro da cidade e de seu maior parque, com uma vista impressionante do lago Leman. As discussões começarão às 13H00 locais (8H00 de Brasília) e devem durar entre quatro e cinco horas.

Primeiro acontecerá um encontro em formato reduzido, que inclui Biden, Putin e os chefes da diplomacia americana e russa, Antony Blinken e Serguei Lavrov. Depois será organizada uma sessão de trabalho mais ampla.

Biden, que chegou a Genebra na terça-feira procedente de Bruxelas, onde participou em reuniões de cúpula da Otan e com seus aliados da União Europeia, adotou um tom firme com relação a Putin, para estabelecer as diferenças com seu antecessor Donald Trump.

O 46° presidente da história dos Estados Unidos, no poder desde janeiro, prometeu que dirá a Vladimir Putin quais são as “linhas vermelhas” que não deve superar.

“Não busco um conflito com a Rússia, mas responderemos se a Rússia continuar com suas atividades prejudiciais”, afirmou o presidente americano.

