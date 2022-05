Biden e presidente do Fed discutem combate à inflação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu nesta terça-feira (31) com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central do país), Jerome Powell, em um incomum encontro para tratar do combate à inflação, após o qual reafirmou o respeito pela independência do Fed.

Biden, Powell e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, discutiram no Salão Oval da Casa Branca a “principal prioridade (do Executivo): responder à inflação para alcançar a transição de uma economia em reativação para um crescimento sustentado” e duradouro.





A reunião não é habitual, já que o governo de Biden tem mantido distância do Fed, uma entidade independente.

Biden afirmou, em uma breve declaração à imprensa, que seu “plano” para controlar os preços “começa com uma premissa simples: respeitar a Fed, respeitar a independência do Fed”.

O presidente observou ainda que os responsáveis pelo banco central estão “totalmente focados” no controle da alta dos preços, que é, junto com a busca pelo pleno emprego, a sua missão.

Powell, por sua vez, não se dirigiu aos repórteres.

A inflação abrandou em abril, depois de atingir um máximo de 40 anos em março. No entanto, continua alta, em 6,3% para a medição de 12 meses segundo o índice PCE, seguido pela Reserva Federal, e 8,3% pelo índice PCI, referência para o cálculo de pensões.