++ Biden e Meloni condenam Rússia por sair de acordo sobre grãos

WASHINGTON, 27 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçaram o apoio à Ucrânia que “se defende contra a agressão ilegal da Rússia” e condenaram a saída do regime russo do acordo sobre exportação de grãos ucranianos.

Os dois líderes condenaram “a retirada unilateral da Rússia” do acordo sobre os grãos ucranianos, “reconhecendo a necessidade de enfrentar as consequências globais do conflito, sobretudo para a estabilidade e segurança alimentar dos países mais vulneráveis”.

(ANSA).

