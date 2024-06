Biden e Macron acusam Rússia de ameaçar Europa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

PARIS, 8 JUN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido na manhã deste sábado (8), no Arco do Triunfo, em Paris, pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, em sua primeira visita de Estado à França, a qual foi pautada pelas guerras e a preparação da próxima cúpula do G7.

Durante coletiva de imprensa, Biden destacou que “toda a Europa está ameaçada pela Rússia”, há muita coisa em jogo e “os riscos são muito elevados”. Ele também agradeceu aos “aliados europeus” pelo trabalho realizado até agora e pelo seu apoio à Ucrânia.

“Eu teria preferido que a ajuda à Ucrânia tivesse sido liberada há seis meses, mas no final o fizemos”, acrescentou Biden sobre o impasse da assistência militar ao Congresso dos EUA.

Macron agradeceu Biden pelo “compromisso dos Estados Unidos” com a Ucrânia e disse que “neste conflito estão em jogo a segurança e a estabilidade da nossa Europa”. “Sobre a questão da Ucrânia, a nossa opinião é a mesma: a do respeito pelo direito internacional, pela liberdade dos povos de disporem de si mesmos”.

Falando sobre a guerra no Oriente Médio, os dois líderes comemoraram o resgate dos quatro reféns israelenses na Faixa de Gaza, e Macron reforçou o apoio da França à proposta dos EUA para um acordo abrangente.

“Devemos redobrar os nossos esforços para evitar uma explosão regional”, afirmou ele, enquanto Biden enfatizou que “não vamos parar até que todos os reféns voltem para casa e um cessar-fogo seja alcançado”.

Além disso, declararam-se “determinados a exercer a pressão necessária sobre o Irã”. No final de um almoço entre os dois, Macron prestou homenagem a Biden, elogiando a “lealdade” de um parceiro que “ama e respeita os europeus”.

Hoje cedo, Biden e a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, foram recebidos para ouvir hinos em frente ao monumento ao Soldado Desconhecido. Posteriormente, os chefes de Estado com as suas esposas dirigiram-se a Champs-Élysées escoltados pela Guarda Republicana a cavalo e em motocicletas.

Biden cumprimentou os convidados presentes, incluindo o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, a presidente da Câmara, Anne Hidalgo, o ex-mandatário Nicolas Sarkozy, com quem trocou algumas piadas, os chefes militares franceses e representantes dos EUA no país europeu.

Após essa cerimônia, o veículo blindado de Biden e Jill entrou no pátio do Palácio do Eliseu, onde Macron e Brigitte esperavam por eles nas escadas do palácio presidencial. (ANSA).