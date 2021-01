Biden e Harris prestam homenagem a militares americanos

WASHINGTON, 20 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, depositaram nesta quarta-feira (20) uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, no cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, para homenagear os miliares americanos.

A cerimônia contou com a presença de três ex-mandatários e suas esposas (Barack e Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton e George e Laura Bush), além de Jill Biden e Doug Emhoff, companheiros de Biden e Kamala, respectivamente.

No cemitério estão sepultados 400 mil militares, veteranos de guerra e suas famílias. Já no túmulo do soldado desconhecido estão os restos mortais de militares não identificados das 1ª e 2ª Guerra Mundial e da Guerra da Coréia.

O evento ocorreu poucos minutos depois do presidente e sua vice realizarem a inspeção das tropas no Capitólio, e receberam presentes de líderes dos partidos Democrata e Republicano, em substituição ao tradicional almoço que foi cancelado em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Agora, os democratas seguem para a Casa Branca, onde darão início ao mandato. A expectativa é de que Biden assine ordens executivas e memorandos para romper com a herança deixada pelo governo de Donald Trump. (ANSA)

Veja também