Biden diz querer concluir em breve negociações sobre pacote de infraestrutura

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que não teve chance de examinar uma contraproposta republicana sobre gastos com infraestrutura, mas falou com a senadora republicana Shelley Moore Capito e disse a ela que as negociações de infraestrutura terão que ser concluídas em breve.

(Por Andrea Shalal)

