Biden diz que quer se encontrar com Xi ainda este ano

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (18) que espera se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, ainda este ano.

Biden teve seu primeiro encontro como presidente com Xi em novembro de 2022, em Bali, onde concordaram em trabalhar para diminuir a tensão entre as duas maiores economias mundiais.

“Espero e pretendo dar continuidade à nossa conversa em Bali neste outono, essas são as minhas expectativas”, afirmou Biden em resposta a uma pergunta após se reunir com os líderes do Japão e da Coreia do Sul.

Biden convidará Xi para San Francisco em novembro, onde os Estados Unidos sediarão uma cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que inclui a China.

Os dois líderes também poderão se encontrar no próximo mês em Nova Délhi, à margem de uma cúpula do G-20, que reúne as 20 principais economias.

Biden está confiante em poder se reunir com Xi, a quem conhece bem desde quando ambos eram vice-presidentes, apesar de uma série de declarações que irritaram Pequim.

O presidente americano, que buscará a reeleição em 2024, afirmou neste mês que a China era uma “bomba-relógio” devido aos seus problemas econômicos.

Além disso, classificou Xi como um “ditador”, restringiu o investimento dos EUA em setores de alta tecnologia na China e proibiu a exportação de microchips de última geração, medida que Pequim considera uma violação dos princípios do livre comércio.

O governo Biden responde que está protegendo a segurança dos EUA.

Pequim também criticou a cúpula realizada nesta sexta-feira entre Biden e os líderes da Coreia do Sul e do Japão.

