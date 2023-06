Biden diz que Ocidente ‘não teve nada a ver’ com rebelião do grupo Wagner

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 13:52 Compartilhe

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira (26), que o Ocidente “não teve nada a ver” com a rebelião do grupo Wagner na Rússia, iniciada e abortada no fim de semana.

“Convoquei nossos aliados-chave a uma chamada por Zoom”, disse Biden a jornalistas. “Eles concordaram em que nós temos que ter certeza de não dar a (o presidente russo, Vladimir) Putin nenhuma desculpa (…) para responsabilizar o Ocidente e a Otan por isso”, afirmou, acrescentando ser “cedo demais” para tirar conclusões sobre o ocorrido.

