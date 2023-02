Biden diz que não vai negociar pagamento da dívida dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2023 - 17:52 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não irá negociar o pagamento da dívida norte-americana, defendendo novamente a aprovação do teto pelo Congresso, sem condições preexistentes. Ele argumenta que a administração anterior, do ex-presidente Donald Trump, adicionou mais dívidas ao governo e não enfrentou dificuldades em aprovar a expansão do teto.

Biden se comprometeu a reduzir a dívida norte-americana nos próximos anos, sem comprometer o funcionamento de serviços e órgãos públicos.

Além disso, durante discurso em Maryland, Biden ainda anunciou que irá levar um projeto de lei para implementar um imposto mínimo sobre bilionários nos Estados Unidos, o que aumentaria a arrecadação do governo.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias