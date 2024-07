Biden diz que não vai desistir da corrida à Casa Branca

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/07/2024 - 20:31 Para compartilhar:

Em meio à forte pressão para que ele deixe de concorrer à reeleição após fiasco em debate, presidente dos EUA insiste em se manter na disputa contra Trump. "Estou nessa corrida até o fim, e nós vamos vencer", assegurou.O presidente dos Estados Unidos e pré-candidato do Partido Democrata à reeleição, Joe Biden, prometeu se manter na campanha, apesar da forte pressão para que ele deixe a corrida à Casa Branca após o fiasco no debate contra seu adversário do Partido Republicano, Donald Trump.

"Deixem-me dizer isso da maneira mais clara que consigo, do jeito mais simples e direto possível: eu estou concorrendo", disse Biden. "Ninguém vai me empurrar para fora […] não estou saindo. Estou nessa corrida até o fim e nós vamos vencer."

A declaração foi feita em um telefonema com funcionários de sua campanha eleitoral nesta quarta-feira (03/07), cujo conteúdo foi divulgado por diferentes veículos de imprensa americanos.

No mesmo telefonema, a vice-presidente Kamala Harris – a mais cotada para substituir Biden na corrida pela Casa Branca – reiterou o apoio à candidatura de seu colega de chapa. "Não vamos retroceder. Seguiremos a liderança do presidente. Vamos lutar e vamos ganhar", disse.

O presidente se reunirá com governadores de seu partido em Washington para convencê-los de que está apto a concorrer, depois do fraco desempenho no debate com Trump, onde demonstrou fragilidade e proferiu algumas frases sem sentido.

Congressistas do Partido Democrata também se reunirão nesta quarta-feira para discutir a candidatura de Biden. Correligionários e apoiadores do presidente vêm demonstrando preocupação com sua capacidade física e mental para concorrer à reeleição.

Ao ser perguntada sobre a possibilidade de Biden desistir da candidatura, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. respondeu apenas "absolutamente não".

Pesquisas confirmam queda no apoio

Duas pesquisas nacionais divulgadas nesta quarta-feira sugerem que as chances de Biden se deterioraram após o embate com Trump – que proferiu uma série de inverdades já bastante conhecidas durante o debate.

Um levantamento divulgado pelo The Wall Street Journal aponta que Trump estaria com 48% da preferência do eleitorado, contra 42% de Biden. Já uma pesquisa New York Times/Siena colocou o republicano com 49%, contra 43% do democrata.

Uma nota divulgada pela campanha de Trump nesta quarta criticou o que chamou de "colapso total" do Partido Democrata. "Não se enganem, os democratas, a grande imprensa […] escondem a verdade do povo americano: Joe Biden é fraco, fracassado, desonesto e inapto para a Casa Branca."

Após o mal estar gerado pelo fraco desempenho no debate, Biden disse que estava cansado depois de duas viagens para o exterior. A Casa Branca alega que ele estava com um resfriado. Sua campanha trabalhou intensamente para minimizar os danos e acalmar os doadores, enquanto o presidente insiste em se manter na corrida contra Trump.

rc (Reuters, ots)