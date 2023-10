Biden diz que inflação desacelera e que EUA têm menor índice entre grandes economias no mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 14:54 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou os dados robustos do relatório de empregos (payroll) e apontou que a resiliência do mercado de trabalho ocorre em meio à desaceleração da inflação. “Agora, temos a menor inflação entre as grandes economias”, afirmou ele.

Biden comentou que sua gestão está impulsionando projetos para aproximar cadeias de suprimento aos Estados Unidos, o que contribuí para o atual fortalecimento de indústrias e de empregos no país, na sua visão. Além disso, o presidente afirmou que o seu modelo econômico, apelidado como Bidenomics, lidera a sindicalização de empregados e considera que os efeitos têm sido positivos para a atividade americana.

Questionado sobre o acordo para impedir uma paralisação nas atividades do governo, Biden respondeu que tenta evitar cortes no orçamento por parte dos republicanos, sob a justificativa de reduzir o déficit fiscal. “Estou cansado de ouvir republicanos dizerem que querem diminuir o déficit, quando, na verdade, visam cortar impostos dos mais ricos e de grandes empresas”, disse.

O presidente acrescentou ainda que, independente de quem substituir Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes, tentará dialogar para garantir as prioridades da sua gestão.

Ainda, Biden foi questionado sobre possível reunião com o presidente da China, Xi Jinping, no próximo mês.

Segundo ele, nenhum encontro foi agendado até o momento, porém existe uma possibilidade de que a reunião aconteça.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias