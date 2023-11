AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 20:20 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relatou que houve um “progresso real” na reunião com seu contraparte chinês, Xi Jinping, realizada nesta quarta-feira (15) na Califórnia com o objetivo de diminuir as tensões entre as duas superpotências.

“Valorizo a conversa que tive com o presidente Xi”, disse Biden na rede X, antigo Twitter. “E hoje alcançamos um progresso real”.

