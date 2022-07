Biden diz que desaceleração da economia não é surpresa em meio a combate à inflação







WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que não é surpresa que a economia dos Estados Unidos esteja desacelerando, à medida que o banco central atua para reduzir a inflação, depois que dados mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) contraiu novamente no segundo trimestre.

Mas Biden permanece otimista com as perspectivas para a economia, dizendo que o mercado de trabalho é historicamente forte e os gastos do consumidor continuam a crescer.

“Estamos no caminho certo e passaremos por essa transição mais fortes e seguros”, disse ele.

(Reportagem de Susan Heavey)