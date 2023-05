Biden diz que correntistas do First Republic estão protegidos e pede regulamentação bancária mais forte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 13:50 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou nesta segunda-feira as medidas dos reguladores norte-americanos para facilitar a venda do First Republic Bank, proteger todos os seus depositantes e garantir que os contribuintes norte-americanos não sejam afetados.







“Essas ações vão garantir que o sistema bancário esteja são e salvo”, disse Biden em um evento na Casa Branca. “Criticamente, os contribuintes não são os únicos que estão em jogo.”

Ele repetiu seu apelo por regulamentação e supervisão mais fortes de bancos grandes e regionais.

(Por Jeff Mason e Andrea Shalal)

