Biden diz a von der Leyen que sistema tributário internacional deve ser nivelado

Em conversa nesta segunda-feira (4) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, frisou a importância de “nivelar o campo no sistema tributário internacional”. De acordo com comunicado da Casa Branca, o americano ainda enfatizou a relevância de permitir fluxo de dados para além das fronteiras.

Segundo nota, os líderes discutiram o “importante” trabalho do Conselho de Comércio e Tecnologia dos EUA e da União Europeia, que se reuniu em Pittsburgh na última quarta-feira, para garantir que as regras que regem o comércio global e as tecnologias críticas e emergentes sejam “baseadas em valores democráticos e princípios de mercado e abordem as preocupações da cadeia de abastecimento compartilhada”.

Conforme comunicado, Biden também saudou a renovação da cooperação entre os EUA e o bloco europeu no combate à covid-19 e nas iniciativas para lidar com a crise climática – especialmente com a aproximação da COP 26 em Glasgow, que ocorre no fim deste mês.

Biden ainda teria destacado a importância de uma cooperação estreita entre os EUA e a UE no Indo-Pacífico, conforme a iniciativa Aukus, que conta com participação do Reino Unido.

