Biden divulga novo plano de cessar-fogo em Gaza de Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/05/2024 - 20:01

WASHINGTON, 31 MAI (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou nesta sexta-feira (31) um plano proposto por Israel para um cessar-fogo no conflito contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

De acordo com o mandatário norte-americano, que fez um discurso na Casa Branca, a ideia israelense inclui a retirada de todas as forças do enclave palestino por seis semanas, um cessar-fogo completo e a libertação de todos os reféns.

“Este é o momento de o Hamas vir à mesa de negociações e aceitar o acordo. É a hora de esta guerra acabar”, declarou o democrata.

Ainda segundo o presidente, a proposta de Israel foi enviada ao Catar, que é um dos mediadores do conflito, e ao próprio Hamas.

O plano de Israel é composto por três fases, de acordo com Biden. O primeiro seria o cessar-fogo total e a retirada de tropas de todas as áreas povoadas de Gaza. A segunda, por sua vez, inclui o encerramento dos combates e as primeiras trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. A terceira e última seria a libertação de todas as pessoas que são mantidas de reféns pelo Hamas no enclave.

Além de tudo isso, Biden afirmou que “será iniciado um grande plano de reconstrução para Gaza”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o plano israelense para um cessar-fogo em Gaza anunciado pelo presidente dos EUA. Ela defendeu que é uma “oportunidade significativa” para acabar com o conflito.

O Hamas declarou que “considera positivamente” o anúncio de Biden sobre o roteiro para um cessar-fogo. (ANSA).