Biden dirá em discurso que EUA vive ‘maior recuperação’ econômica de sua história

AFP 07/03/2024 - 20:51

O presidente americano, Joe Biden, dirá, nesta quinta-feira (7), em seu discurso do estado da União, que os Estados Unidos estão experimentando a maior “recuperação” econômica de sua história, segundo trechos transmitidos pela Casa Branca.

“Assumi o cargo com a firme intenção de nos ajudar a superar um dos períodos mais difíceis da história do nosso país. Embora não apareça nos jornais, em milhares de cidades e povoados, o povo americano está escrevendo a maior história de recuperação já contada”, dirá Biden no Congresso.

