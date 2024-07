‘Biden deveria renunciar agora’, diz vice de Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 20 JUL (ANSA) – O candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, J.D. Vance, disse neste sábado (20) que o democrata Joe Biden deveria renunciar ao cargo imediatamente.

“Aqueles que pedem para Biden deixar a disputa sem pedir que ele renuncie à presidência mostram um nível absurdo de cinismo”, escreveu o senador por Ohio no X.

“Se você não pode concorrer, não pode exercer o cargo. Ele deveria renunciar agora”, acrescentou Vance, vice na chapa de Donald Trump.

O presidente de 81 anos é alvo de crescente pressão para abdicar da candidatura à reeleição em função da idade avançada, em prol de um postulante mais competitivo – a favorita seria a vice Kamala Harris.

No entanto, segundo o portal Axios, Biden, que foi diagnosticado com Covid-19, aparenta estar “imune” aos apelos por sua desistência e já planeja atos de campanha na Geórgia e no Texas. (ANSA).