Biden deverá propor quadriplicar imposto de 1% sobre recompra de ações nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 10:30 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja propor quadruplicar o imposto sobre recompras de ações que entrou em vigor em janeiro, atualmente de 1%, em seu discurso sobre o estado da União, que acontece nesta terça-feira, 7, às 23 horas (de Brasília). A Casa Branca disse que a mudança encorajaria as empresas a investir em seu crescimento, em vez de aumentar os ganhos dos acionistas.





Prévia do discurso divulgado pela Casa Branca mostra que Biden também divulgará o progresso econômico desde os primeiros dias da pandemia da covid-19. O plano para aumentar o imposto de recompra pode ter dificuldades para avançar no Congresso dividido, onde os republicanos controlam a Câmara.

O governo disse na prévia que tributar as recompras leva a uma distorção no sistema tributário entre as diferentes formas de devolver os lucros corporativos aos acionistas. Os dividendos são tributáveis para muitos acionistas, enquanto as recompras de ações – até este ano – geralmente não eram um evento tributável, nem para a empresa nem para os acionistas que não venderam suas ações.

O Congresso criou o imposto de 1% como parte da Lei de Redução da Inflação. O imposto de recompra foi projetado para arrecadar US$ 74 bilhões ao longo de uma década pelo Comitê Conjunto de Tributação. O comportamento inicial e as declarações dos executivos sugerem que as empresas podem estar aceitando o imposto de 1%, sem mudar suas práticas de recompra.





O novo imposto de recompra provavelmente reduzirá os ganhos do S&P 500 em cerca de 0,5% em 2023, muito pouco para afetar as práticas corporativas de recompra de ações, disse Howard Silverblatt, analista sênior de índices da S&P Dow Jones Índices.

A Casa Branca, em sua prévia do discurso do Estado da União, também criticou as recompras das empresas de petróleo e gás.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias