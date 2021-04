Biden destina US$ 8 bi a melhoras no sistema de transmissão de energia nos EUA

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou novos programas nesta terça-feira para melhorar o sistema de transmissão de energia elétrica no país. As iniciativas principais do esforço incluem mais de US$ 8 bilhões do Departamento de Energia para financiar novas linhas de transmissão de alta voltagem, como parte de um esforço para combater a mudança climática por meio de melhoras na infraestrutura necessárias para expandir o uso de energias alternativas.

A Casa Branca também emitiu novas diretrizes aos Estados sobre como remover obstáculos à construção de novas linhas de energia ao longo de estradas, ferrovias e outros meios de transporte.

O presidente tem apoiado o aumento na capacidade dos sistemas de transmissão de energia elétrica como um meio de impulsionar a oferta de energia de baixo carbono, conectando focos muitas vezes remotos de geração de energia solar e eólica a áreas mais populosas.

