Biden destaca investimentos em semicondutores ‘made in America’, com tom de campanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou nesta quinta-feira, 25, a instalação de uma fábrica de semicondutores da Micron no Estado de Nova York. Em discurso em Syracuse, ele enfatizou a importância desses componentes na economia atual e argumentou que produzi-los no próprio país é estratégico, para evitar problemas como a escassez e eventuais efeitos na inflação.

Em clima de campanha no ano em que busca a reeleição, Biden reafirmou que “a indústria americana está de volta”. O presidente notou que a fábrica da Micron será concretizada em parte com verba da própria empresa, mas também com apoio de dinheiro público, usado para estimular o setor no âmbito da legislação CHIPS Act, por exemplo.