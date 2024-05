Biden defende tarifas para proteger empregos, e diz esperar resposta mínima da China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 14, que a China está fundamentalmente criando excesso de capacidade em todas as suas indústrias, e que está inundando os mercados para garantir que todos os outros atores fiquem de fora. Em entrevista ao Yahoo Finance, o democrata respondeu que as recentes tarifas impostas ao país ocorrem para “salvar empregos americanos”, e que a China não deve seguir saturando os mercados com carros elétricos baratos.

Questionado sobre uma eventual retaliação da China, Biden disse acreditar que Pequim não causará nenhum conflito internacional pelas tarifas, mas que o país poderá elevar taxas de alguns produtos em contrapartida.