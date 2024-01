Biden convida para discurso mulher que precisou sair do Texas para abortar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 19:32 Para compartilhar:

Joe Biden e sua mulher convidaram para o discurso do Estado da União uma mulher que precisou sair do Texas para conseguir fazer um aborto, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (24).

Kate Cox concordou em comparecer ao Congresso em 7 de março para o tradicional discurso dos presidentes americanos, declarou a porta-voz Karine Jean-Pierre.

“No domingo, o presidente e a primeira-dama conversaram com Kate, que foi obrigada a recorrer aos tribunais para pedir permissão para receber o atendimento de que precisava devido a uma gravidez inviável, que ameaçava a sua vida”, explicou Karine. Os Biden “agradeceram a Kate por sua coragem em compartilhar sua história e falar sobre o impacto da proibição extrema do aborto no Texas.”

A história de Kate Cox comoveu o país. Ela estava grávida de cerca de 21 semanas quando foi confirmado que seu feto tinha uma anomalia cromossômica associada a malformações graves.

Segundo o médico de Kate, a gravidez também colocava em risco sua saúde e fertilidade, mas o aborto foi negado por causa das leis do Texas. Ela teve que procurar outro estado para realizar um aborto de emergência.

O caso ilustra os problemas enfrentados por pacientes e médicos desde que a Suprema Corte anulou a garantia federal do direito ao aborto, em junho de 2022. Desde então, vários estados do país restringiram ou proibiram a interrupção voluntária da gestação.

Biden acusa Donald Trump de estar “empenhado” em restringir o acesso ao aborto, um tema que pretende usar contra o republicano na campanha eleitoral.

