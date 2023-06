Biden convida Meloni para visitar EUA em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para visitar a Casa Branca em julho.

O governo norte-americano informou que o encontro foi agendado durante uma conversa telefônica entre os dois líderes ocorrida na última segunda-feira (26).

Embora o mês tenha sido divulgado, a data da viagem da chefe de governo italiana ainda não foi informada.

No telefonema, Biden e Meloni reafirmaram seu apoio à Ucrânia e discutiram os recentes acontecimentos no norte da África. A premiê também falou sobre o compromisso de Roma no Mediterrâneo.

Ainda segundo a Casa Branca, a conversa aconteceu “como parte da estreita colaboração” dos EUA com seus aliados e parceiros “após os recentes eventos na Rússia”, como a crise desencadeada pelos mercenários do Grupo Wagner.

A visita de Meloni já vinha sendo desenhada desde o início do mês, quando o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, foi até Washington. Na ocasião, o chanceler afirmou que os dois países estão entrelaçados por “fortes vínculos”.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse “admirar” a “forte liderança” de Meloni, além de elogiar as ações da Itália em relação ao conflito na Ucrânia. (ANSA).

