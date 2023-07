Biden convida Meloni para visitar Casa Branca em 27 de julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 12 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou a premiê da Itália, Giorgia Meloni, para uma visita à Casa Branca no próximo dia 27 de julho.

A revelação foi feita pela própria líder italiana ao fim da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Vilnius, na Lituânia, nesta quarta-feira (12).

“Tive encontros bilaterais à margem da cúpula da Otan.

Encontrei Erdogan [presidente da Turquia], com quem falei de Mediterrâneo, energia, migração e paz. Falei com Sunak [premiê do Reino Unido] e com Biden, que me convidou para a Casa Branca em 27 de julho”, disse Meloni, sem confirmar se aceitou o convite.

A viagem da primeira-ministra aos EUA vem sendo negociada há vários meses, mas ainda não saiu do papel. A Itália é uma das principais aliadas de Washington na Europa e na Otan. (ANSA).

