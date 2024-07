Biden conversou com Trump, diz Casa Branca

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 13 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com seu antecessor e adversário nas eleições de 2024, Donald Trump, sobre o ataque sofrido em um comício neste sábado (13).

Segundo a Casa Branca, o democrata também falou com o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e com o prefeito de Butler, palco do atentado, Bob Dandoy. O teor dos telefonemas não foi divulgado.

Ainda de acordo com o governo americano, Biden, que estava no estado de Delaware, retorna para Washington nesta noite e, na manhã deste domingo (14), receberá uma atualização sobre a caso das forças de segurança. (ANSA).