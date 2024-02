Biden conversa com Catar e Egito sobre cessar-fogo em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/02/2024 - 17:14 Para compartilhar:

O presidente americano, Joe Biden, conversou com seu homólogo do Egito e o emir do Catar sobre um acordo para um cessar-fogo “imediato e duradouro” de pelo menos seis semanas na Faixa de Gaza, em troca da libertação dos reféns detidos pelo Hamas, informou a Casa Branca.

Em conversas separadas com o emir Tamim bin Hamad Al Thani e o presidente Abdel Fattah al Sisi, Biden ressaltou ainda o episódio “trágico e alarmante” da distribuição de alimentos em Gaza, no qual soldados israelenses dispararam contra civis, deixando um cenário de caos e 104 mortos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

O presidente democrata disse nesta quinta-feira (29) que um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza “provavelmente” não ser alcançado até a próxima segunda-feira.

Questionado se temia que a morte de mais de uma centena de palestinos durante a distribuição de ajuda pudesse complicar as negociações, Biden respondeu: “Eu sei que vai”.

As negociações para uma nova trégua se intensificaram, duas semanas antes do início do Ramadã, o mês sagrado muçulmano.

