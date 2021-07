Biden ‘consola’ familiares após queda de prédio na Flórida

SÃO PAULO, 1 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou nesta quinta-feira (1º) a região de Surfside, nos arredores de Miami, para se reunir com os familiares das vítimas do desabamento de um prédio residencial, que deixou ao menos 18 mortos e mais de 140 desaparecidos.

O encontro com as famílias ocorreu no momento em que as autoridades locais anunciaram a suspensão das operações de resgate em meio a preocupação com a estabilidade da parte do edifício que não caiu.

Biden expressou a dor e a agonia que ouviu dos membros da família dos afetados pelo colapso do prédio e pediu para que ninguém “perca as esperanças”. “Eu só queria que houvesse algo que eu pudesse fazer para aliviar a dor”, disse ele em um vídeo postado no Instagram por uma das mulheres presentes no local.

Acompanhado de sua esposa, Jill Biden, o presidente americano agradeceu as equipes de resgate pelo trabalho no complexo Champlain Towers South. “O que estão fazendo agora é muito difícil”, disse Biden ao cumprimentar os socorristas. “Só quero agradecer a vocês. Obrigado, obrigado, obrigado”.

Lembrando do acidente de carro no qual perdeu sua primeira esposa e filha, o democrata descreveu seu próprio desespero por ter que esperar para saber como estava sua família após uma tragédia como a vivida em Surfside.

Biden passou mais de três horas conversando em particular com as pessoas para ouvir suas histórias e lamentou que “a espera é insuportável”. “As pessoas que vocês podem ter perdido, elas ficarão com vocês por toda a vida”, disse ele às famílias. “Uma parte de sua alma, uma parte de quem você é”.

O líder americano disse ainda às famílias que pode ser “mais difícil sofrer em público do que em privado”. “Então sei que há um fardo extra para todos vocês, mas eu prometo: ainda acredito na oração”, afirmou ele, acrescentando que todos estão em suas orações.

O presidente, cujas declarações foram traduzidas para o espanhol, pediu para as famílias “nunca perderem a esperança”, mesmo com a operação interrompida.

Por fim, Biden explicou que o governo federal tem “o poder de arcar com 100% do custo” da busca e limpeza e pediu às autoridades locais que recorressem a Washington em busca de assistência.

Na semana passada, o presidente dos EUA declarou estado de emergência para habilitar a ajuda federal para as tarefas de resgate e o auxílio aos sobreviventes.

Até o momento não se sabe o que provocou a queda do prédio residencial, mas a imprensa norte-americana publicou um relatório de 2018 que mostrava um “grave problema estrutural” abaixo da área onde ficava o deck da piscina. Dos 130 apartamentos nos 12 andares, 80 eram ocupados e desabaram, de acordo com as autoridades locais. (ANSA)

Veja também