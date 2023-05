Biden considera não ir à reunião do G7 se acordo sobre dívida estiver próximo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2023 - 21:38 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou que considera não ir à reunião do G7, caso o país esteja próximo de um acordo sobre o teto da dívida. A declaração aconteceu durante coletiva de imprensa, após reunião entre Biden e líderes do Congresso americano nesta terça-feira, 9.

Comentários de Biden, do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, e outras autoridades que participaram da reunião sugerem que o impasse entre o partido governista e a oposição permanece sem avanços significativos. Os líderes devem se reunir novamente na sexta-feira, 12, para continuar com as negociações.

À imprensa, Biden ressaltou que “está certo” de que o default pode ser evitado, mesmo com o curto espaço de tempo para chegar a um acordo. O Departamento do Tesouro americano estima que, se o teto não for elevado, o país corre o risco de não conseguir cumprir obrigações financeiras a partir de 1º de junho, configurando caso inédito de default.

