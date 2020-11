Biden completa 78 anos dois meses antes de sua chegada à Casa Branca

O político democrata Joe Biden comemora seu 78º aniversário nesta sexta-feira (20), dois meses antes do dia de sua chegada à Casa Branca, onde sucederá ao presidente Donald Trump.

O ex-vice-presidente de Barack Obama tomará posse em 20 de janeiro de 2021, tornando-se o presidente mais velho a ocupar o cargo na história dos Estados Unidos.

Sua equipe de campanha não anunciou nenhum evento específico para o aniversário.

Em sua agenda para este dia, está uma reunião, em seu reduto de Wilmington, Delaware, com a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e com o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.

Veja também