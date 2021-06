Biden comemora payroll de maio e se diz ‘extremamente otimista’ com recuperação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou o resultado do relatório de emprego (payroll) do país, que mostrou criação de 559 mil postos de trabalho em maio. “É uma boa notícia para nossa economia e nosso povo”, afirmou, em discurso, poucas horas após a divulgação do indicador.

O democrata se disse “extremamente otimista” em relação à recuperação da maior economia do planeta, mas admitiu que podem haver “obstáculos” ao longo do processo de retomada.

Ele citou a projeção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de que o Produto Interno Bruto (PIB) americano crescerá 6,9% este ano. “Sinais de progressos no mercado de trabalho são evidentes”, comentou.

O presidente comparou a situação atual nos EUA com a do período em que seu antecessor, Donald Trump, estava na Casa Branca. De acordo com ele, a atividade industrial chegou em maio ao nível mais forte em mais de 15 anos.

Biden atribuiu o movimento ao avanço da vacinação contra o coronavírus e ao pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado em março. Ele alegou que nunca foram criados tantos empregos no início de um governo como no dele.

O líder americano acrescentou que, nas próximas semanas, o governo vai tomar ações adicionais para lidar com os gargalos na cadeia produtiva, como a escassez de chips.

